Ankara Kent Konseyi'nden Destici'ye Ziyaret

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkentin Ortak Aklı" sloganıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

"BURADA BİR BAŞARI VAR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaretleri için AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a ve heyetine teşekkür etti. Destici şunları söyledi:

"Kent konseyleri illere baktığım zaman başkanın ve yönetim kadrosunun kişiliğine çalışkanlığına hareketliliğine göre şekil gösteriyor. O ilde etkin oluyor ya da etkisiz oluyor. Bazı illerimizde kent konseylerimiz bu anlamda gayet etkili. Görevlerini layığıyla yerine getiriyorlar. Ama bazı illerimizde de bakıyorum usulen kurulmuş kent konseyleri. Halil İbrahim Yılmaz Bey'in Ankara Kent Konseyi Başkanı olmasıyla Ankara Kent Konseyi'nin ismini biz daha fazla duyar olduk. Faaliyetlerini daha fazla duyar olduk. Hem de yani güzel faaliyetler, olumlu faaliyetler şehrin hemen hemen her alanıyla ilgili yani tarihinden, kültürüne, sporundan, gençliğine, kadınına... Her alanıyla ilgili çalışan projeler üreten ve bunu da paydaşlarıyla ortak bir şekilde hayata geçiren yani hem yerel yöneticilerle Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere; ilçe belediye başkanlarımız, Ankara'mızın milletvekilleri, bürokrasisi bütün bunlarla hepsiyle beraber böyle üst düzey ilişkiler kurabilmek onların Kent Konseyi'nin çalışmalarında destek almak bunlar çok kıymetli şeyler. Yani dolayısıyla da burada bir başarı var. Tabii bu başarı kendiliğinden gelmiyor. Bu da büyük bir çabanın gayretin ve dostlukların da tabii bunda katkısı var ama bir de paydaşlara değer vermenin de bunda büyük bir katkısı var."

"BU TOPRAĞIN EN BÜYÜK GÜCÜ İNSAN KAYNAĞIDIR"

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, "Siyasi partiler bizim vazgeçilmezlerimizdir. Demokrasinin kan dolan dolaşımını sağlarlar. Sivil toplum örgütleri de siyasi partilerin kolaylaştırıcılarıdır. Sivil toplum örgütlerinin çalışamadığı bir demokraside siyasi partiler sadece saray şairleriyle muhatap olurlar ve ne kadar harika olduklarını onlara anlatır. Bu durumda da bir öz eleştiri olmaz, gelişme olmaz. Siyasetteki kamplaşma, birbirini ötekileştirme, gerginleştirme ortamının arttığı bir ortamda toplumu yeniden birbiriyle konuşabilir hale getirmek için sivil inisiyatif alma olarak da değerlendirebiliriz bunu. Türkiye'de siyaset yapan herkes çok değerlidir. Dört yılda bile hesap verirler. Ama hesap verme fırsatı bulamayan yapıların daha çok intisap eden, saray şairliği yapan, kulak ulu olmayı tercih eden yapıların hızla arttığı bir ortamda soru sorabilecek kuşaklar soru sorabilecek nesillerin sayısını arttırmak, kentte kendi inisiyatifine, kendi hücresine sıkışmış olan, politikadan uzak kalmış olan beşeri sermayeyi kente, ülkeye, millete katkı yapacak hale getirmek, girişmiş olan insan gücümüzün sermayeden ve sanayiden daha değerli olduğunu inanıyoruz. Bu toprağın en büyük gücü insan kaynağıdır" dedi.

Konuşmaların ardından AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK üyelerini tanıttı. Üyeler kendi alanlarıyla ilgili sorun ve çözüm önerilerini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye anlattı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞTIR"

BBP Lideri Destici açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Destici, Devlet Bahçeli'nin Türkgünü Gazetesine verdiği demece ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bizim bu konudaki tavrımız net. Biz ilkesel olarak terörle müzakere değil mücadele tarafında olduğumuzu hep söyledik. Ama buna rağmen devletler, devleti yönetenler adım atamaz mı? Elbette adım atar. Burada da önemli bir adım atılmıştır. Bu sürecin başında da ne dendi, 'Efendim şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz PKK tüm unsurlarıyla yani ve sadece Türkiye'dekiler değil, İran'daki de, Irak'taki de, Suriye'deki de, Kandil'deki de hepsi silah bırakacak. ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshedecek. Yani Kandil'deki de, Suriye'deki de, İran'daki de, Irak'taki de, buradaki de, hatta Avrupa'da büroları kapatacak. Şimdi bu gerçekleşmedi. Onun için PKK ve uzantılarının silah bırakmadan, kendini feshetmeden devletten bir şey istemesi ya da Meclis'ten yasa ya da anayasa talebinde bulunmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Silahlar tam anlamıyla bırakılırsa örgütün tüm uzantıları ve üyeleri ve kendini feshederse ve daha da önemlisi açık ve belirgin olanı ne? Ellerine Türk bayrağı aldıkları gün onlarla el sıkışılabilir. Nevruz kutlaması yapıyorsun, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Takım Süper Lig'e çıkıyor, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Türk bayrağını eline almaya imtina edenlerle ki rengini şehitlerin kanından almış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Milleti'ni temsil ediyor. Bu Türk Milleti kavramı etnik bir temele dayanmıyor yani sadece Türkler yok bunun içinde; Kürt, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Boşnak, Arnavut hepsi var. Alevi, Sünni hepimiz Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bayrak bizim ortak ve en önemli birlikteliğimizin sembolü, devletimizin sembolü. Bunu eline almaktan imtina edenle biz nasıl el sıkışacağız? ya da nasıl birlikteliği sağlayacağız? Önce burada bir duruş sergilenmesi gerekiyor."

"STADIN ADI 19 MAYIS STADI OLSUN DİYORUZ"

AKK Başkanı Yılmaz hediye takdimimi sırasında 19 Mayıs Stadı'nın isminin 19 Mayıs olarak kalması için çağrı yaptı ve "Bugün bir kampanya başlattık. Biz 19 Mayıs'ta Sayın Genel Başkan da futbolculuktan geliyor. Bizim hafızamız bu şeyi çok oynadı. Çok büyük bir yatırım yapıldı. Devletimize teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinin burada yapılmasını nasıl takdir ediyorsak, tren yolunun burada olmasını nasıl takdir ediyorsak, oradaki hafızanın yok edilmemesini de istiyoruz. O stadın adı 19 Mayıs Stadı olsun diyoruz. Yarın 19 Mayıs bu müjdeyi bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa Destici'ye, Ankara Kent Konseyinin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri"ni takdim etti.