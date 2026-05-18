Ankara Kent Konseyi'nden Destici'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Kent Konseyi'nden Destici'ye Ziyaret

18.05.2026 19:14  Güncelleme: 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkentin Ortak Aklı" sloganıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

"BURADA BİR BAŞARI VAR"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaretleri için AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a ve heyetine teşekkür etti. Destici şunları söyledi:

"Kent konseyleri illere baktığım zaman başkanın ve yönetim kadrosunun kişiliğine çalışkanlığına hareketliliğine göre şekil gösteriyor. O ilde etkin oluyor ya da etkisiz oluyor. Bazı illerimizde kent konseylerimiz bu anlamda gayet etkili. Görevlerini layığıyla yerine getiriyorlar. Ama bazı illerimizde de bakıyorum usulen kurulmuş kent konseyleri. Halil İbrahim Yılmaz Bey'in Ankara Kent Konseyi Başkanı olmasıyla Ankara Kent Konseyi'nin ismini biz daha fazla duyar olduk. Faaliyetlerini daha fazla duyar olduk. Hem de yani güzel faaliyetler, olumlu faaliyetler şehrin hemen hemen her alanıyla ilgili yani tarihinden, kültürüne, sporundan, gençliğine, kadınına... Her alanıyla ilgili çalışan projeler üreten ve bunu da paydaşlarıyla ortak bir şekilde hayata geçiren yani hem yerel yöneticilerle Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere; ilçe belediye başkanlarımız, Ankara'mızın milletvekilleri, bürokrasisi bütün bunlarla hepsiyle beraber böyle üst düzey ilişkiler kurabilmek onların Kent Konseyi'nin çalışmalarında destek almak bunlar çok kıymetli şeyler. Yani dolayısıyla da burada bir başarı var. Tabii bu başarı kendiliğinden gelmiyor. Bu da büyük bir çabanın gayretin ve dostlukların da tabii bunda katkısı var ama bir de paydaşlara değer vermenin de bunda büyük bir katkısı var."

"BU TOPRAĞIN EN BÜYÜK GÜCÜ İNSAN KAYNAĞIDIR"

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise, "Siyasi partiler bizim vazgeçilmezlerimizdir. Demokrasinin kan dolan dolaşımını sağlarlar. Sivil toplum örgütleri de siyasi partilerin kolaylaştırıcılarıdır. Sivil toplum örgütlerinin çalışamadığı bir demokraside siyasi partiler sadece saray şairleriyle muhatap olurlar ve ne kadar harika olduklarını onlara anlatır. Bu durumda da bir öz eleştiri olmaz, gelişme olmaz. Siyasetteki kamplaşma, birbirini ötekileştirme, gerginleştirme ortamının arttığı bir ortamda toplumu yeniden birbiriyle konuşabilir hale getirmek için sivil inisiyatif alma olarak da değerlendirebiliriz bunu. Türkiye'de siyaset yapan herkes çok değerlidir. Dört yılda bile hesap verirler. Ama hesap verme fırsatı bulamayan yapıların daha çok intisap eden, saray şairliği yapan, kulak ulu olmayı tercih eden yapıların hızla arttığı bir ortamda soru sorabilecek kuşaklar soru sorabilecek nesillerin sayısını arttırmak, kentte kendi inisiyatifine, kendi hücresine sıkışmış olan, politikadan uzak kalmış olan beşeri sermayeyi kente, ülkeye, millete katkı yapacak hale getirmek, girişmiş olan insan gücümüzün sermayeden ve sanayiden daha değerli olduğunu inanıyoruz. Bu toprağın en büyük gücü insan kaynağıdır" dedi.

Konuşmaların ardından AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK üyelerini tanıttı. Üyeler kendi alanlarıyla ilgili sorun ve çözüm önerilerini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye anlattı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILMIŞTIR"

BBP Lideri Destici açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Destici, Devlet Bahçeli'nin Türkgünü Gazetesine verdiği demece ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Bizim bu konudaki tavrımız net. Biz ilkesel olarak terörle müzakere değil mücadele tarafında olduğumuzu hep söyledik. Ama buna rağmen devletler, devleti yönetenler adım atamaz mı? Elbette adım atar. Burada da önemli bir adım atılmıştır. Bu sürecin başında da ne dendi, 'Efendim şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz PKK tüm unsurlarıyla yani ve sadece Türkiye'dekiler değil, İran'daki de, Irak'taki de, Suriye'deki de, Kandil'deki de hepsi silah bırakacak. ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshedecek. Yani Kandil'deki de, Suriye'deki de, İran'daki de, Irak'taki de, buradaki de, hatta Avrupa'da büroları kapatacak. Şimdi bu gerçekleşmedi. Onun için PKK ve uzantılarının silah bırakmadan, kendini feshetmeden devletten bir şey istemesi ya da Meclis'ten yasa ya da anayasa talebinde bulunmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Silahlar tam anlamıyla bırakılırsa örgütün tüm uzantıları ve üyeleri ve kendini feshederse ve daha da önemlisi açık ve belirgin olanı ne? Ellerine Türk bayrağı aldıkları gün onlarla el sıkışılabilir. Nevruz kutlaması yapıyorsun, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Takım Süper Lig'e çıkıyor, on binlerce insan var, bir tane Türk bayrağı yok. Türk bayrağını eline almaya imtina edenlerle ki rengini şehitlerin kanından almış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk Milleti'ni temsil ediyor. Bu Türk Milleti kavramı etnik bir temele dayanmıyor yani sadece Türkler yok bunun içinde; Kürt, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Boşnak, Arnavut hepsi var. Alevi, Sünni hepimiz Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bayrak bizim ortak ve en önemli birlikteliğimizin sembolü, devletimizin sembolü. Bunu eline almaktan imtina edenle biz nasıl el sıkışacağız? ya da nasıl birlikteliği sağlayacağız? Önce burada bir duruş sergilenmesi gerekiyor."

"STADIN ADI 19 MAYIS STADI OLSUN DİYORUZ"

AKK Başkanı Yılmaz hediye takdimimi sırasında 19 Mayıs Stadı'nın isminin 19 Mayıs olarak kalması için çağrı yaptı ve "Bugün bir kampanya başlattık. Biz 19 Mayıs'ta Sayın Genel Başkan da futbolculuktan geliyor. Bizim hafızamız bu şeyi çok oynadı. Çok büyük bir yatırım yapıldı. Devletimize teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinin burada yapılmasını nasıl takdir ediyorsak, tren yolunun burada olmasını nasıl takdir ediyorsak, oradaki hafızanın yok edilmemesini de istiyoruz. O stadın adı 19 Mayıs Stadı olsun diyoruz. Yarın 19 Mayıs bu müjdeyi bekliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Halil İbrahim Yılmaz, Mustafa Destici'ye, Ankara Kent Konseyinin 6 yıllık çalışma raporu olan "Seyir Defteri"ni takdim etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Kent Konseyi'nden Destici'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in İran’a saldırılar için Irak’ta “ikinci gizli karakol kurduğu“ iddiası İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta "ikinci gizli karakol kurduğu" iddiası
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Yozgat’ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza Yozgat'ta trafikte tartıştığı sürücüyü takip ederek tehditte bulunan kişiye 180 bin lira ceza
Eyüpspor, Fenerbahçe’ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı
Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi Tahran’ın göbeğinde verilmeye başlanan silah eğitimine en çok kadınlar ilgi gösterdi
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı

19:27
“İYİ Parti’den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti’ye katılacak“ iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
"İYİ Parti'den ayrılan Ersin Beyaz AK Parti'ye katılacak" iddiası: İsmi İmamoğlu iddianamesinde geçiyor
18:53
Mersin’de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
Mersin'de 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
18:36
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:45
Halil İbrahim Kalaycıoğlu “Mezhebimi sordu“ dedi, İlyas Salman’dan yanıt geldi
Halil İbrahim Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 19:39:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara Kent Konseyi'nden Destici'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.