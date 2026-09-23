Ankara Kültür Yolu Festivali 4. gününde etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu - Son Dakika
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Ankara Kültür Yolu Festivali 4. gününde etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu

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Ankara Kültür Yolu Festivali 4. gününde etkinliklerle sanatseverleri buluşturdu
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, müze turlarından çocuk etkinliklerine uzanan programıyla Başkent'in farklı noktalarında devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, müze turlarından çocuk etkinliklerine uzanan programıyla Başkent'in farklı noktalarında devam etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen "Yeşilçam Film Müziklerinden Seçmeler" konserinde Türk sinemasının hafızalarda yer eden film müziklerini senfonik düzenlemelerle dinleyicilerle buluşturdu.

Elektronik çalgılarla senfoni orkestrasını bir araya getiren konserde, Yeşilçam'ın farklı dönemlerine damga vuran film müzikleri yeniden yorumlandı.

Festivalin konser programında Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Konseri, CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirildi.

Farklı kültürler aynı sahnede buluştu

OPUS 503 Pop Opera, "El Salvador, Palmiye ve Çiçekler Diyarı" konseriyle dünya müziğinin farklı örneklerini festival sahnesine taşıdı. Konserde "Granada", "O Sole Mio", "Caruso", "Quizas, Quizas, Quizas", "Luna de Xelaju", "Volare" ve "El Carbonero"nun da aralarında bulunduğu eserler seslendirildi.

Program, Türk müziğinin bilinen eserlerinden "Üsküdar'a Gider İken" ile Anadolu ezgilerine de uzandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşiler de ziyaretçileri farklı başlıklar etrafında bir araya getirdi. "Tek Eser Sohbeti: Yavuz Zırhlısı" programında Yavuz Zırhlısı'nın tarihçesi, koleksiyonda bulunan gemi parçaları üzerinden anlatıldı.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" gerçekleştirilirken, "Sayfaların Arasındaki Zihin" de günün söyleşi programında yer aldı.

Çocuklar sanatın farklı alanlarıyla buluştu

"Sanat Elçileri" projesi kapsamında 9-12 yaş grubundaki çocuklar, Ankara Bağ Evi ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen müze eğitimi çalışmalarına katıldı.

Rehberli geziler, gözlem ve drama çalışmaları ile uygulamalı görsel sanatlar atölyelerinde çocukların sanat ve kültürel mirasa ilişkin farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali de ücretsiz film gösterimleri ve yaratıcı drama, kukla, yazarlık, film okuma, hikaye ve oyun atölyeleriyle çocukları sinemayla buluşturmayı sürdürdü.

Kültür Koruyucuları programı da çocuklara yönelik etkinlikler arasında yer aldı.

Festivalin atölye programında bilim ve geleneksel sanatlar, aynı gün içinde farklı etkinliklerle yer aldı. Paleontoloji Eğitim Etkinliğinde çocuklar, kumdan fosil bulma uygulamalarıyla geçmiş jeolojik çağlarda yaşamış organizmaların kalıntılarını ve izlerini keşfetti.

THK Gökçen Model Planör Yapımı ve Türk Hava Kurumu Temalı Boyama Kağıdı Etkinliği çocukları havacılıkla tanıştırırken; Tezhip Atölyesi ve Deri İşleme Atölyesi geleneksel sanatların üretim tekniklerini katılımcılarla buluşturdu.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı "Geleneksel Sanatımız Keçe" atölyesinde ise çocuklar keçe sanatını uygulamalı çalışmalarla yakından tanıdı.

Müzeler, sergiler ve kentin farklı noktaları da festival rotasında

CSO Ada Ankara'da ziyaretçilerini ağırlayan "ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklardan üretilen sanat eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki "Başkentli Çocukların Gözünden Ankara", PTT Pul Müzesi'ndeki "Zamanı Mühürlemek: Geçmişten Geleceğe Posta Pulları", MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ndeki "Günebakan Çocuklar ile Ankara Müzeleri Sanat Sergisi" ve Türk Hava Kurumu Müzesi'ndeki "Murassa Madalyası Sergisi" de festival kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilen rehberli turda ziyaretçiler, müzenin tarihi alanlarını, koleksiyonlarını ve süreli sergisini rehber eşliğinde gezdi. Aynı müzede gerçekleştirilen "Ankara'nın Renkleri" etkinliği de festival programında yer aldı.

"Karaoke Karavan" ise festivalin farklı etkinliklerinden biri olarak Ankaralılarla buluştu.

Ankara Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan programıyla 27 Eylül'e kadar başkentin farklı noktalarında devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi ve Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliniyor.

Kaynak: AA
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