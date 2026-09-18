Ankara Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor, etkinlikler ücretsiz

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, yarın başlayacak. Başkent'te 19-27 Eylül'de gerçekleştirilecek festival kapsamında konser, sergi, tiyatro, söyleşi, panel, müze gezileri ve atölyelerden oluşan çok sayıda etkinlik ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19-27 Eylül arasında gerçekleştirilecek festival, Başkent'in farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.

Festival kapsamında Gordion Antik Kenti'nin yanı sıra Ankara'daki çok sayıda müze ve kültür sanat mekanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Programda sergilerin yanı sıra söyleşi ve paneller, müze gezileri ile farklı disiplinlere yönelik atölyeler yer alacak.

Festivalin ilk gününde, "Bir Savaşın Görsel Anatomisi (M.Ö. 333 İskender Lahti)" adlı resim sergisi Emin Antik Sanat Merkezi İbrahim Çallı Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Aynı merkezde "Anadolu'nun Türk Mitolojisinin Serüveni" başlıklı panel düzenlenecek, "Mitler, Düşler ve Masallar-Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı" adlı illüstrasyon proje sergisi de 19-20 Eylül'de ziyaret edilebilecek.

CerModern'de ise 23 Eylül'de "Mit ve Düş'ün Sözel Diyaloğu Kardeş Masallardan Seçkiler" adlı belgesel film gösterimi ve masal canlandırması gerçekleştirilecek. "Türk Dünyası Bize Ne Anlatır?" başlıklı söyleşi de 26 Eylül'de CerModern'de yapılacak.

Festival, 27 Eylül'e kadar Başkent'in farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.