Ankara Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor, etkinlikler ücretsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor, etkinlikler ücretsiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor, etkinlikler ücretsiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Ankara Kültür Yolu Festivali, 19-27 Eylül'de Başkent'in farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Konser, sergi, tiyatro, söyleşi, panel, müze gezileri ve atölyelerden oluşan çok sayıda etkinlik sanatseverlerle ücretsiz buluşacak.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, yarın başlayacak. Başkent'te 19-27 Eylül'de gerçekleştirilecek festival kapsamında konser, sergi, tiyatro, söyleşi, panel, müze gezileri ve atölyelerden oluşan çok sayıda etkinlik ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19-27 Eylül arasında gerçekleştirilecek festival, Başkent'in farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.

Festival kapsamında Gordion Antik Kenti'nin yanı sıra Ankara'daki çok sayıda müze ve kültür sanat mekanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Programda sergilerin yanı sıra söyleşi ve paneller, müze gezileri ile farklı disiplinlere yönelik atölyeler yer alacak.

Festivalin ilk gününde, "Bir Savaşın Görsel Anatomisi (M.Ö. 333 İskender Lahti)" adlı resim sergisi Emin Antik Sanat Merkezi İbrahim Çallı Salonu'nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Aynı merkezde "Anadolu'nun Türk Mitolojisinin Serüveni" başlıklı panel düzenlenecek, "Mitler, Düşler ve Masallar-Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı" adlı illüstrasyon proje sergisi de 19-20 Eylül'de ziyaret edilebilecek.

CerModern'de ise 23 Eylül'de "Mit ve Düş'ün Sözel Diyaloğu Kardeş Masallardan Seçkiler" adlı belgesel film gösterimi ve masal canlandırması gerçekleştirilecek. "Türk Dünyası Bize Ne Anlatır?" başlıklı söyleşi de 26 Eylül'de CerModern'de yapılacak.

Festival, 27 Eylül'e kadar Başkent'in farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: ANKA
Kültür Ve Turizm BakanlığıFestivalTurizmAnkaraKültürGüncelSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:48
Aziz Yıldırım sahaya indi Samandıra’da hareketli saatler
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:14:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Ankara Kültür Yolu Festivali yarın başlıyor, etkinlikler ücretsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement