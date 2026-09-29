Ankara Mamak'ta 4. kattaki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta 4. kattaki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

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Ankara Mamak\'ta 4. kattaki yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 4. kattaki bir dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı. Dumandan hafif etkilenen ikiliye sağlık ekipleri müdahale ederken daire kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi 293. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan S.A. ve oğlu A.A'yı kurtardı. Dumandan hafif şekilde etkilenen anne ve oğulun tedavisi sağlık ekiplerince yapıldı.

Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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