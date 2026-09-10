Ankara Mamak'ta hırdavat dükkanında yeğenini silahla vurduğu iddia edilen kişi gözaltında
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir hırdavat dükkanında çıkan tartışmada E.T, yeğeni Yusuf T'ye silahla ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri Yusuf T'nin hayatını kaybettiğini belirledi, şüpheli E.T. gözaltına alındı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yeğenini silahla öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 1658. Cadde'deki bir hırdavat dükkanında E.T. ile yeğeni Yusuf T. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şüpheli E.T, yeğeni Yusuf T'ye silahla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Yusuf T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli E.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara Mamak'ta hırdavat dükkanında yeğenini silahla vurduğu iddia edilen kişi gözaltında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?