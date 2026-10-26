Ankara Mamak'ta parkta husumetlisini vurarak öldüren çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta parkta husumetlisini vurarak öldüren çocuk gözaltına alındı

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Ankara Mamak\'ta parkta husumetlisini vurarak öldüren çocuk gözaltına alındı
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Ankara Mamak'ta Plevne Caddesi'ndeki parkta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük iki kişinin tartışmasında bir çocuk tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından şüpheliyi gözaltına aldı; soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Arda O., parkta karşılaştığı husumetlisi A.A.Y. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve A.A.Y. ile Arda O., parkta karşılaştı. İkisi de 18 yaşından küçük olan taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.A.Y., yanında bulunan tabancayla Arda O.'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arda O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli A.A.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaAnkaraGüncelPolisÇocukSon Dakika

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