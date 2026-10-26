Ankara Mamak'ta parkta vurulan kişi öldü, 18 yaşından küçük şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara Mamak'ta parkta vurulan kişi öldü, 18 yaşından küçük şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde Plevne Caddesi'ndeki parkta silahla ateş edilen bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin ve ölen kişinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Plevne Caddesi'ndeki bir parkta A.A.Y, silahla Arda O'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, Arda O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından şüpheli A.A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Arda O. ve A.A.Y'nin yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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