Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin, nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.
Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.
Gündem maddeleri ve başkanlık yazıları görüşülerek, oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından, bazı meclis üyeleri söz alarak Doğu Türkistan'daki kültürel mirasların tahribatlarını, camilere, türbelere ve mezarlıklara yönelik saldırıları kınadı.
Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, yarın 18.00'da toplanmak üzere oturumu kapattı.
Son Dakika › Güncel › Ankara Meclisi'nde Kısa Toplantı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?