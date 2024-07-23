Ankara Metrosu M2 Hattı Seferlere Devam Ediyor

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Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle M2 (Kızılay-Koru) Metro hattının güç kaynağı ve haberleşme sisteminde meydana gelen arıza sonrası durdurulan seferler normale döndü.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Metrosu M2 hattında yaşanan haberleşme ve güç kaynağı arızalarının giderildiği ve seferlerin normale döndüğü belirtilerek, "Trenlerimiz Kızılay-Koru hattı boyunca tüm istasyonlarda düzenli olarak hizmet vermeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.