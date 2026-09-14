Ankara'nın 3 ilçesinde okullarda ilk ders zili çaldı

Ankara'nın Kahramankazan, Beypazarı ve Gölbaşı ilçelerindeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Kahramankazan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan törende, Kaymakam Mustafa Yılmaz ilk ders zilini çaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Yener, törende yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da ilk ders gününde okulları ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Uslu, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Gölbaşı ilçesinde de Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene, Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.