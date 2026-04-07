7 Nisan 2026'da Ankara'da 6 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Nisan 2026'da Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Nallıhan ve Yenimahalle ilçelerinde çeşitli saat aralıklarında su kesintileri yaşanacak. ASKİ yetkilileri yaz aylarının zor geçebileceğini belirtti.

7 Nisan 2026 Salı günü Ankara'nın 6 ilçesinde şebeke arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Çankaya'da Gaziosmanpaşa ve çevre mahallelerde 09:10-13:00 saatleri arasında 3 saat 50 dakika, Etimesgut'ta Ahi Mesut Mahallesi'nde 09:15-15:00 saatleri arasında 5 saat 45 dakika, Gölbaşı'nda İncek Mahallesi'nde 09:00-13:00 saatleri arasında 4 saat, Keçiören'de Etlik, Ayvalı ve çevre mahallelerde 09:35-15:00 saatleri arasında 5 saat 25 dakika, Nallıhan'da Karacasu'da 6 Nisan Pazartesi 17:05'ten 7 Nisan Salı 17:00'ye kadar 23 saat 55 dakika ve Yenimahalle'de Kayalar, Kaletepe, Güzelyaka, Pamuklar ve Karşıyaka mahallelerinde 10:20-15:00 saatleri arasında 4 saat 40 dakika kesinti olacak.

ASKİ yetkilileri barajların toparlandığını ancak yaz aylarının zor geçebileceğini ifade etti. Diğer ilçelerde ise 7 Nisan 2026 tarihinde planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Ankaralıların tedbir almaları öneriliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Yenimahalle, Etimesgut, Nallıhan, Keçiören, Gölbaşı, Çankaya, Ankara, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:12:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.