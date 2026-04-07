7 Nisan 2026'da Ankara'da 6 İlçede Su Kesintisi Yaşanacak

7 Nisan 2026 Salı günü Ankara'nın 6 ilçesinde şebeke arızaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Çankaya'da Gaziosmanpaşa ve çevre mahallelerde 09:10-13:00 saatleri arasında 3 saat 50 dakika, Etimesgut'ta Ahi Mesut Mahallesi'nde 09:15-15:00 saatleri arasında 5 saat 45 dakika, Gölbaşı'nda İncek Mahallesi'nde 09:00-13:00 saatleri arasında 4 saat, Keçiören'de Etlik, Ayvalı ve çevre mahallelerde 09:35-15:00 saatleri arasında 5 saat 25 dakika, Nallıhan'da Karacasu'da 6 Nisan Pazartesi 17:05'ten 7 Nisan Salı 17:00'ye kadar 23 saat 55 dakika ve Yenimahalle'de Kayalar, Kaletepe, Güzelyaka, Pamuklar ve Karşıyaka mahallelerinde 10:20-15:00 saatleri arasında 4 saat 40 dakika kesinti olacak.

ASKİ yetkilileri barajların toparlandığını ancak yaz aylarının zor geçebileceğini ifade etti. Diğer ilçelerde ise 7 Nisan 2026 tarihinde planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Ankaralıların tedbir almaları öneriliyor.