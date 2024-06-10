Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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(ANKARA) - Ankara'nın Bala ilçesinde, saat 19.04'te, 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Ankara'nın Bala ilçesinde, saat 19.04'te, 14.98 kilometre derinlikte, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Gölbaşı ilçesinin Çimşit Mahallesi olarak bildirdi. Rasathane, depremin 3.8 kilometre derinlikte, 3.8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.