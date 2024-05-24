Ankara\'nın Çubuk ilçesinde Şehit Selahattin Şişman İlk ve Ortaokulu\'nda Bahar Şenliği düzenlendi

Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şehit Selahattin Şişman İlk ve Ortaokulu'da "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Sünlü Mahallesi'nde bulunan okulun bahçesindeki etkinliğe Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Demirbaş, öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okulu yaptıran şehit babası Cemal Şişman'ın geçen hafta ebedi hayata intikal ettiğini aktaran Demirbaş, şunları kaydetti:

"Cemal amcamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gençlerimiz, yavrularımız tüm yıl boyu emek verdiler. Okullarımız kapanmadan o yoğun geçen eğitim öğretim döneminin stresini atacaksınız inşallah. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel bir şekilde hazırlanmışsınız. Emeğinize sağlık. Ben hepinize hayat boyu başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da bahar şenliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar yapıldı, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları ürünleri sergilendi, tiyatro gösterileri, şiir dinletileri ve mini konserle devam eden etkinlikte çeşitli ikramlar da yapıldı.