Ankara'nın Güdül ilçesinde arıcılık kursu düzenlendi.
Güdül Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde organize edilen kursa 65 arıcı katıldı.
Uzmanlar, katılımcılara arıların sonbahar bakımı ve kışlatma konularında bilgi aktardı.
Belediye Başkanı Mehmet Doğan'ın da bir bölümüne katıldığı kursta arıcılara çeşitli hediyeler verildi.
Doğanay, eğitimler sayesinde üreticilerin daha bilinçli arıcılık yaparak balın kalitesini artıracaklarına inandığını kaydetti.
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