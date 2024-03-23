Ankara\'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu

Murat Kurum: İstanbul'daki deprem riski milli güvenlik meselemiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki deprem riskinin milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, bu sorunu çözmek için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için büyük bir ekiple projeler ürettiklerini ve göreve geldiklerinde bu sorunları çözmek için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Kurum, deprem riskinin ortadan kaldırılmasının milli güvenlik ve gelecek nesillere bir emanet olduğunu dile getirdi.