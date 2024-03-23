Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu

Ankara\'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı yer yer etkili oldu. Elmadağ, Çankaya'nın Oran ve Dikmen, Gölbaşı'nın İncek mahallelerinde kar nedeniyle yollar kayganlaştı. Belediye ekipleri çalışma yaparak trafikte aksama yaşanmaması için önlem aldı. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın bugünden itibaren yükselmesini bekliyor.

23.03.2024 09:31
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Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece yer yer kar etkili oldu.

Elmadağ'ın yanı sıra Çankaya'nın Oran ve Dikmen, Gölbaşı'nın İncek mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle kayganlaşan yollarda trafikte aksama yaşanmaması için belediye ekipleri çalışma yaptı, trafik ekipleri önlem aldı.

Meteoroloji yetkilileri, dün ve bu gece sıfırın altına düşen sıcaklığın bugünden itibaren yükseleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

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