Ankara Okulları Ramazan İçin Süslendi

17.02.2026 20:50
Ankara'daki okullarda Ramazan ayı etkinlikleri düzenlenerek paylaşma ve dayanışma vurgusu yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler de ramazan ayı için süslendi.

Okullarda, ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirası yansıtan, paylaşma ve birlikte olma bilincini güçlendiren şenlikler yapılacak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik "İftarda Konuşalım" söyleşi programları düzenlenecek.

Okul-aile işbirliğini güçlendirmek ve toplumsal birliktelik duygusunu pekiştirmek amacıyla ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak.

Bu kapsamda Ankara'daki ilkokul, ortaokul ve liseler de ramazan ayı için süslendi.

Okullarda ışıklar, süslemeler, meddah geleneği ile Hacivat ve Karagöz gösterileri eşliğinde ramazan kültürünü yaşatan öğrenciler, ramazan davulunun sesi ve manilerle okul koridorlarını yankılandırıyor.

