Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, Ankara Palas Müzesinin açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişiyi ağırladığını bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle ziyarete açılan Ankara Palas'ı, açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişi gezdi.
Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas'ın binlerce ziyaretçiyi ağırlamasında merkezi konumu etkili oldu. Ankara Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan müze, tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.
Müzenin, açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilebilmesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Pazartesi dışında her gün açık olan müzenin ziyaretçi akışı dikkate alındığında, hafta sonları sayının daha da yükseldiği gözlendi.
Ankara Palas Müzesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 16 - 19. yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor.
Müzede Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait eserler bir arada sergileniyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığında önemli yeri olan 1914 Kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları müze koleksiyonunu zenginleştiren eserler arasında. Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler de ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracak nitelikte.
Atatürk'ün kullandığı eşyalar da sergileniyor
Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkati çeken eserlerinden. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kullandığı eşyalardan oluşturulan seçki ve çok daha fazlası da müzede yer alıyor.
Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda sergilenen 1200'e yakın esere ev sahipliği yapıyor.
Müze, açılışa özel olarak alınan kararla Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan'a kadar pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İsteyen ziyaretçiler, müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetinden yararlanabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Mecit Yılmaz, artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirtti. Yılmaz, kıyma fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kıyma kullanmadığını ve kıymayı dükkandan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, diğer esnaflar da maliyetlerin artması ve insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında İstanbul'daki hayırsever iş insanları tarafından öğrencilere kıyafet ve bot gönderildi. Yardım malzemeleri Şemdinli ilçesindeki iki okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Kampanyanın ikinci aşamasında ise köy çocuklarına kırtasiye ve eğitici materyaller dağıtılacak.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu. Kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken güvercinler, vatandaşlar tarafından beslendi. Vatandaşlar, kar yağışının baharda da devam ettiğini belirterek, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.
Van'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiliyor. Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.
Partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki Büyük Ankara Mitingi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara mitingimizden katılım, 200 bin kişi. Maşallah, demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek" dedi. Erdoğan'ın sözlerinden sonra alandakiler de coştu.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinden alıkonulan Filistinli Abir Gubn, İsrail askerleri tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve paralarının çalındığını söyledi. Gubn, yaşadığı zorlukları anlattı ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı süreci detaylandırdı. İsrail askerlerinin çıplak arama, işkence ve sözlü taciz gibi kötü muamelelere maruz kaldığını belirten Gubn, ayrıca askerlerin takılarını ve parasını çaldığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?