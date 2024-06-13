Ankara-Samsun istikametinde ağır vasıta araçlarına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Ankara-Samsun istikametinde ağır vasıta araçlarına kısıtlama getirildi

Ankara-Samsun istikametinde ağır vasıta araçlarına kısıtlama getirildi

Samsun Valiliği, İçişleri Bakanlığının Taşıt Tedbirleri Genelgesi kapsamında Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Kısıtlamanın amacı, trafik yoğunluğunun azaltılması ve kazaların önlenmesidir.

13.06.2024 20:25
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Samsun Valiliği, İçişleri Bakanlığının Taşıt Tedbirleri Genelgesi kapsamında Ankara-Samsun istikametinde 14-16 Haziran tarihleri arasında ağır vasıta araçların seyrine kısıtlama getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2024 Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastladığı belirtildi.

Vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine gidebileceği ve taşıt trafiğinin yoğunlaşabileceği vurgulanan açıklamada, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü veya yaralanmalı kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi araçların Ankara-Kırıkkale-Samsun istikameti ve arada kalan girişler dahil olmak üzere seyirlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'da başlayacak kısıtlamanın 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar devam edeceği kaydedilerek, "Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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