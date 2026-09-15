Ankara- Şanlıurfa'da suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar TL para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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