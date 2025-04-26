Ankara-Sivas YHT Hattı 1.6 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Ankara-Sivas YHT Hattı 1.6 Milyon Yolcu Taşıdı

Ankara-Sivas YHT Hattı 1.6 Milyon Yolcu Taşıdı

Ankara-Sivas YHT hattı, 2 yılda 1.6 milyon yolcuya hizmet verdi, günde 2 sefer düzenleniyor.

26.04.2025 10:29
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas yüksek hızlı tren (YHT) hattının 2 yılda 1 milyon 660 bin 176 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattının hizmete alınmasının 2'nci yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın, 27 Nisan 2023'te yolcu taşımacılığına başladığına dikkati çekerek "Hattımızda günde karşılıklı 2'şer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas hattımız ile açıldığı günden bu yana 1 milyon 660 bin 176 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" dedi.

'49 TÜNEL VE 49 VİYADÜK İNŞA EDİLDİ'

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT hattını 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirterek, "Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek, zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu da ifade etti.

'İSTANBUL-SİVAS HATTI, 554 BİN 755 KİŞİYİ TAŞIDI'

Hattın açılmasından 1 yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas- İstanbul arasında aktarmasız seferlerin başladığını hatırlatan Uraloğlu, "İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde 1 geliş 1 gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 554 bin 755 yolcumuz seyahat etti" dedi.

'TOPLAM 6 SEFER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, "25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat'ı da sistemimize dahil ettik. Tokat'tan Yıldızeli İstasyonu'na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat-Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat-İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca Sivas- Malatya bölgesel treni ile İstanbul-Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı devreye aldıklarını hatırlattı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara-Sivas YHT Hattı 1.6 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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