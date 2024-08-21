Ankara-Sivas YHT Hattı Üzerindeki Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Ankara-Sivas YHT Hattı Üzerindeki Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor

Ankara-Sivas YHT Hattı Üzerindeki Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerindeki Yerköy YHT İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu. İstasyonun 110 bin yolcu kapasiteli olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini ve hızlı tren ağını geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

21.08.2024 14:00
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı üzerindeki Yerköy YHT İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde bulunan Yerköy YHT İstasyonu'nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, istasyonun açılmasıyla birlikte Yerköylü vatandaşların hızlı tren konforuna kavuşacağını belirtti. İstasyonun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Uraloğlu, "Resmi açılışını ise ilerleyen günlerde gerçekleştireceğiz" dedi.

Yerköy YHT İstasyonu'nun 110 bin yolcu kapasiteli olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Yerköy istasyonumuz 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası ile 14 bin 600 metrekare yeşil alanı, 2 peronu, 100 araç ve 5 otobüs park yeri ile modern bir istasyon standardında hizmete verecek" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON 404 BİN YOLCU TAŞINDI'

Ankara-Sivas YHT hattının hizmete girmesiyle kara yoluyla 4,5 saat süren, tren yoluyla 12 saat süren Ankara-Sivas seyahat süresini 2 saate indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Hattımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 404 bin yolcu taşıdı. Hızlı trenimizi açarak, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlayarak vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunduk" dedi.

Hızlı tren ağını geliştirmek üzere çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, Samsun ile Ankara'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattının da Delice üzerinden Ankara-Sivas YHT hattına entegre olacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara-Sivas YHT Hattı Üzerindeki Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara-Sivas YHT Hattı Üzerindeki Yerköy İstasyonu Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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