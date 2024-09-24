Ankara Tabip Odası'ndan Şehir Hastaneleri Açıklaması - Son Dakika
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Ankara Tabip Odası'ndan Şehir Hastaneleri Açıklaması

Ankara Tabip Odası\'ndan Şehir Hastaneleri Açıklaması

Ankara Tabip Odası, şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere dikkat çekerek, kamulaştırma talep etti.

24.09.2024 11:45
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, Sayıştay'ın raporlarında yer verilen şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili açıklama yaptı. Şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Sağlık hizmetleri, özel sektörün çıkarlarına göre değil, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları eşliğinde, kamu yararı doğrultusunda organize edilmelidir" denildi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, Sayıştay'ın 2023 yılı Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu'nda şehir hastanelerine ilişkin "usulsüzlüklere" ilişkin  yazılı açıklama yaptı.

Sağlık hizmetlerinin özel sektörün çıkarlarına göre değil, kamu hukuku ve kamu maliyesi araçları eşliğinde kamu yararına göre organize edilmesi gerektiğini ifade edilen açıklamada, "İllerin ve ilçelerin coğrafya, nüfus, altyapı ve ulaşım gibi özellikleri göz önünde bulundurularak, kent ölçeğine uygun devlet hastaneleri inşa edilmelidir. Şehir hastaneleri için kapatılan hastaneler yeniden açılmalı ve kamu imkanları ile modernizasyonu yapılmalı, depreme dayanıklılığı sağlanmalıdır. Şehir Hastaneleri kamulaştırılmalıdır" denildi.

"Taşınırların malzeme kaynak yönetim sistemine kayıtlarının yapılmadı"

Açıklamada, şuyle denildi:

"Hizmete giren şehir hastanelerine ait bazı varlık ve yükümlülüklerin hatalı kayıt edildiği, kira ödemelerinin hatalı muhasebeleştirildiği ve muhasebe içi envanter işlemlerinin yapılmadı. Finansal kiralama işlemlerinden doğan mali borçlara ve borçlanma maliyetlerine ilişkin değerleme yapılmadı. Hizmete giren şehir hastanelerinde miktara bağlı hizmetler için taahhüt edilen tutarların nazım hesaplarda izlenmedi. Sözleşme kapsamında teslim edilen taşınırların malzeme kaynak yönetim sistemine kayıtlarının yapılmadı. Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsünde ihale teklifine dahil olan İdare onayı ile yapılmayan teknolojik gelişmeler kalemi altında yer alan imalatlara ilişkin olarak İdare ile Şirket arasında iş azalışı yapılacağı hususunda mutabık kalınmasına rağmen, iş azalışı sürecinin tamamlanarak kullanım bedeline yansıtılmadı.

"Yemek hakkı olmayan personelin yemek sayılarının hakedişe yansıdı"

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde Şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemedi. Şirket'e karşı Sözleşme haklarından bazılarının kullanılmadığı ve sağlık hizmeti verilemeyen bu alan için hizmetlerden bir kesinti yapılmadı. KÖİ Modeli ile işletilen şehir hastanelerinde şirketlerin yer teslimi yapılmadan inşaat işlerine başlamalarına rağmen yatırım ve işletme dönemlerine ilişkin revizyonların yapılmadı. KÖİ Modeli ile yapılan şehir hastanelerinde yemekhane hizmetine ilişkin olarak personel kimlik kartı, vardiya sistemi, elektronik turnike sistemi arasında entegrasyon olmaması sebebiyle yemek hakkı olmayan personelin yemek sayılarının hakedişe yansıdı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara Tabip Odası'ndan Şehir Hastaneleri Açıklaması - Son Dakika

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