Ankara Tabip Odası: Sağlıkta şiddet önlenebilir bir olgu olmasına rağmen her 24 saatte 30'dan fazla sağlık çalışanı şiddete uğruyor

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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, iki yıl önce görevi başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Genel Sekreter Kemal Oskay, ikinci Genel Sekreteri Kemal Oskay, "İflas eden sağlık sistemi sağlıkta şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Sağlıkta şiddet önlenebilir bir olgu olmasına karşılık her 24 saatte 30'dan fazla sağlık çalışanı görevi başında fiziki şiddete veya hakarete uğramaktadır" dedi.

Ankara Tabip Odası, iki yıl önce görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için açıklama yaptı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Kemal Oskay, şunları söyledi:

"5 dakika veya daha da altında muayene için hastalarımıza ayırdığımız zaman şiddete davetiye çıkarmaktadır"

" Sağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şiddetten uzak bir yaşam sürmeleri için gerekli çalışma ortamının oluşturulması yer almaktadır. Ne var ki, geldiğimiz noktada, ne caydırıcı önlemler alınmıştır, ne de çalışma alanlarımızda ve koşullarımızda sağlıkta şiddete karşı düzenlemeler yapılmıştır. Güvenli iş yerleri taleplerimize kayıtsız kalınmıştır. Randevu sistemini kaosa sürükleyen onaylı randevu sistemine geçilmiştir. 5 dakika veya daha da altında muayene için hastalarımıza ayırdığımız zaman şiddete davetiye çıkarmaktadır.

Sonuç ortadadır: İflas eden sağlık sistemi sağlıkta şiddetin artmasına zemin hazırlamıştır. Sağlıkta şiddet önlenebilir bir olgu olmasına karşılık her 24 saatte 30'dan fazla sağlık çalışanı görevi başında fiziki şiddete veya hakarete uğramaktadır.

"Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana 121 bini aşan şiddet bildirimi yapıldı

Bakanlığı, sağlıkta şiddet verilerinde şeffaflıktan kaçınsa da, yaptığımız araştırmalara göre Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana 121 bini aşan şiddet bildirimi yapıldı. Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu'na göre, acil tıp uzmanlarının hemen hemen tamamı meslek yaşantıları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır.

"Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıkta şiddete karşı mücadele karnesi zayıflarla doludur

Belirtmek isteriz ki, 'görevden affı'nı isteyen Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıkta şiddete karşı mücadele karnesi zayıflarla doludur. Sosyal medyada paylaşım yapmak dışında caydırıcı hiçbir önlem almadan koltuğundan ayrılmıştır."

Açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesi için izlenecek temel adımlar şu şekilde sıralandı:

"Türk Tabipleri Birliği tarafından taslağı hazırlanan Şiddet Yasası yürürlüğe konmalıdır ve failleri cezalandıran caydırıcı yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Hastayı müşteri, hastaneleri AVM gibi gören Sağlıkta Dönüşüm Projesi sona erdirilmeli, toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir model uygulanmalıdır.

Sağlık hizmetleri siyasi popülizmin nesnesi olmaktan çıkarılmalıdır ve sağlık okur-yazarlığı eğitimi verilmelidir."