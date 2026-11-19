Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. ???????Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok değerli kardeşim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Kemalettin Aydın Hocamızın eşi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Sevim Aydın Hocamız elim bir trafik kazası sonrası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok çalışkan ve insani değerleri yüksek bir hocamızdı. Mekanı cennet olsun."