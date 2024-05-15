Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek

Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek

Ankara Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni olmak üzere toplamda 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 15-29 Mayıs tarihleri arasında https://personeldb.ankara.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak. Atanmaya hak kazananların listesi yine aynı adreste ilan edilecek. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek ve yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

15.05.2024 04:45
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Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni olmak üzere 139 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını "https://personeldb.ankara.edu.tr" internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asıl ve yedeklerin listesi, https://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek. Hemşire pozisyonu için asıl sayı kadar yedek, diğer pozisyonlar için ise 2 katı kadar yedek belirlenecek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek, yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi, 139 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek - Son Dakika

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