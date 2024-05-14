Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda Genel Pırlanta Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda Genel Pırlanta Eğitimi Düzenlendi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu\'nda Genel Pırlanta Eğitimi Düzenlendi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencilerine yönelik, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) işbirliğinde 'Genel Pırlanta Eğitimi' düzenlendi. Eğitimde JTR eğitmenleri Mehmet Resul Toka ve Aslıhan Kurtuluş Toka, öğrencilere teorik ve pratik eğitim verdi. Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, JTR yetkililerine teşekkür etti.

14.05.2024 15:11
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Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencilerine yönelik, "Genel Pırlanta Eğitimi" düzenlendi.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) işbirliğinde eğitim organize edildi.

JTR eğitmenleri Mehmet Resul Toka ve Aslıhan Kurtuluş Toka, öğrencilere teorik ve pratik eğitim verdi.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, davetlerini kabul eden JTR'nin yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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