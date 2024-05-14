Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencilerine yönelik, "Genel Pırlanta Eğitimi" düzenlendi.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) işbirliğinde eğitim organize edildi.
JTR eğitmenleri Mehmet Resul Toka ve Aslıhan Kurtuluş Toka, öğrencilere teorik ve pratik eğitim verdi.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar, davetlerini kabul eden JTR'nin yetkililerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda Genel Pırlanta Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?