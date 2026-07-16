Ankara Üniversitesi'nde 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

Ankara Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Bizzat Yaşayanların Dilinden Gazi Meclis'te O Gece Paneli" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında, o gece verilen mücadelenin anlatıldığı, şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle yad edildiği panel, Rektörlük 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program öncesi fuaye alanında açılan ve darbe teşebbüsü sırasında yaşananların fotoğraflarından oluşan "İrade Bizim, Zafer Bizim Fotoğraf Sergisi" gezildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı için hazırlanan kısa film gösterildi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Bizzat Yaşayanların Dilinden Gazi Meclis'te O Gece Paneli"ne geçildi.

Ünüvar, konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da milletvekili olduğunu anımsattı.

O gece, Türk milletinin gösterdiği milli ve mukaddes refleksin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunduklarını hatırlatan Ünüvar, milletin de sokakta aynı refleksi gösterdiğini dile getirdi.

Üniversitelerin en temel görevlerinden birinin memlekete faydalı insan yetiştirmek olduğunun altını çizen Ünüvar, "O faydalı insanı yetiştirirken aynı zamanda geçmişte yaşanan hadiselerle ilgili olarak da şayet milletimizin unutmaması gereken hadiseler varsa onları da unutturmamak. İşte bugün bu paneli tam da bu vesileyle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Panelle katılımcıların hafızasının bir kez daha tazeleneceğini belirten Ünüvar, Allah'tan bir daha böyle günler yaşatmaması temennisinde bulundu.

Panelde, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile gazeteciler Coşkun Ergül ve Atakan Çelik, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'de yaşananları ve verilen mücadeleyi anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve meslek yüksekokulu müdürleri ile akademik ve idari personelin de katıldığı panel, panelistlere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.