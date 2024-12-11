Ankara Üniversitesi'nden Sürdürülebilirlikte Başarı

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(ANKARA) - Ankara Üniversitesi, '2025 QS Dünya Üniversiteleri Sürdürülebilirlik' sıralamasında başarısını sürdürerek 486'ncı sıraya yükseldi.

Ankara Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2025 Dünya Üniversite sıralamasında yükselişini sürdürdü.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Üniversitesi Dünya Sıralamasında Zirvede! QS 2025 Sürdürülebilirlik Sıralamasında 486. Sıraya Yükseldik. Ankara Üniversitesi, 2025 QS Dünya Üniversiteleri sürdürülebilirlik sıralamasında 941-960 bandından 486. sıraya yükselerek dünya çapındaki etkisini bir kez daha gösterdi! Bu büyük başarı, üniversitemizin çevresel, sosyal, akademik ve yönetişim alanlarındaki uluslararası etkisini gözler önüne sermektedir" ifadelerine yer verildi.