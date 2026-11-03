Ankara Valiliği 4-10 Kasım'da en düşük sıcaklığın 0 dereceye düşeceğini bildirdi - Son Dakika
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Ankara Valiliği 4-10 Kasım'da en düşük sıcaklığın 0 dereceye düşeceğini bildirdi

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Ankara Valiliği 4-10 Kasım\'da en düşük sıcaklığın 0 dereceye düşeceğini bildirdi
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Ankara Valiliği, 4-10 Kasım'da hava sıcaklıklarının belirgin azalacağını ve il merkezinde en düşük sıcaklığın 0 dereceye düşeceğini bildirdi. Açıklamada zirai don riskine dikkat çekildi, vatandaşlardan tedbirli olmaları ve MGM'nin erken uyarılarını takip etmeleri istendi.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, kentte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin verilerinin paylaşıldığı açıklamada, yarından itibaren Ankara'nın serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, hava sıcaklığının ise 0 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son veriler doğrultusunda hava koşullarına ilişkin uyarıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, 4- 10 Kasım tarihleri arasında Ankara'da hava sıcaklıklarının belirgin şekilde azalmasının beklendiği, il merkezinde en düşük sıcaklığın 0 dereceye kadar gerileyeceği kaydedildi.

ZİRAİ DON RİSKİNE DİKKAT

Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte yerel ölçekte zirai don riskinin de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı MGM tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ve erken uyarıların takip edilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA
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