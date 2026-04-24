Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamı Eligül'ün Açıklamasına İlişkin İnceleme Başlattı

24.04.2026 16:26  Güncelleme: 17:07
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayaş ilçesinde 23 Nisan kutlamalarında yaşanan bir konuya ilişkin Ayaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden Kaymakam Muharrem Eligül imzasıyla yapılan açıklamaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır" denildi.

Ayaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan daha sonra kaldırılan Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül imzalı açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan 'Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır' haberiyle ilgili zorunlu açıklama. Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı? Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, şehrin emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek, bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir. Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tıynet ve cibiliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günap ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Devletin kaymakamına bakar mısınız? Önce haddini aşmış, metnin başında ve sonunda geri olan zekasına dinimizi alet etmiş ve sonunda korkmuş bu metni kaldırmış. Çap bu. Kaymakam efendi, bunları hangi kompleksle yaptığını da biliyorum. ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" ifadeleriyle Ayaş Kaymakamı'nın açıklamasına tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, "Devletin çivisi çıktı derken anlatmak istediğimiz tam da buydu! Devletin kaymakamının, herkesin vergileriyle maaş alan bir memurun basın açıklamasında kullandığı üslubu, pespayeliği kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

