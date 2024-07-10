Ankara Valiliği, Kuvvetli Yağışa Karşı Uyardı

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(ANKARA) - Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve doğusunda beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 11 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklamasının ardından, Ankara Valiliği resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.