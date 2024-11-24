Ankara Valiliği'nden Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
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Ankara Valiliği'nden Kar Yağışı Uyarısı

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası don ve buzlanma olayları nedeniyle Valilik, vatandaşları trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı. Olası risklere karşı ulaşımda tedbirlerin alındığı belirtildi.

24.11.2024 15:28
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ANKARA Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma olayları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunularak, "Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 21.00 itibarıyla il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesi sonucu birçok yerde karla kaplı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana geldiği belirtilerek, "Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız teyakkuza geçirilmiştir. Gerek yardım faaliyetleri ve gerekse güvenli ulaşım için Ankara il genelinde çalışmalar aralıksız sürdürülürken, kar temizleme çalışmaları ve buzlanma öncesi tuzlama işlemleri de hızla devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımızın acil durumlar dışında ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 'kış lastiği uygulamasına' riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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