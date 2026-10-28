Ankara Valisi Canbolat'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı:

Ankara Valisi Yakup Canbolat, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat, mesajında, milletin kadim devlet geleneğinden, tarihi birikiminden ve ortak değerlerinden aldığı güçle geleceğe uzanan yürüyüşünün en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Tarih boyunca karşılaştığı güçlüklerin üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelen milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'yi zaferle sonuçlandırdığını anımsatan Canbolat, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla tarihte yeni bir dönemin kapılarının açıldığını ifade etti.

"Milletimizin azim, cesaret ve fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyetimiz, milli iradeyi esas alan yönetim anlayışıyla devletimizin gelişmesine, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve ülkemizin geleceğinin şekillenmesine önemli katkılar sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunan Canbolat, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne geçen 103 yıllık süreçte, milletimizin çalışkanlığı ve kararlılığıyla pek çok güçlük aşılmış, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması yolunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Geçmişten devralınan köklü değerlerle Cumhuriyetimizin kazanımlarının bir araya gelmesi, ülkemizin bugün ulaştığı seviyenin temelini oluştururken geleceğe yönelik hedeflerine de güç vermektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha ileriye taşınması, milletimizin huzur ve refahının artırılması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakılması ortak hedefimizdir. Bu doğrultuda, Cumhuriyetimizin temel değerlerinin yaşatılması, milli birlik ve beraberliğimizin korunması ve elde edilen kazanımların daha da geliştirilmesi, geleceğe güvenle ilerlemenin en önemli güvencesi olmaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, başta Ankaralı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."