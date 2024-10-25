Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vali Vasip Şahin, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında şehadete eren şehitlerimiz Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Aslan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara Valisi Şahin'den TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
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