Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, emek ve alın teriyle hayatını kazanarak, güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçilerin hak, menfaat ve taleplerinin dile getirildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahin, üretim ve hizmet sektörlerinde fedakarca çalışmalarını sürdüren işçi ve emekçilerin bir yandan evlerine helal lokma götürmeye çalışırken, bir yandan da ülkenin kalkınması ve refahı için çok önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Şahin, "Bu amaç doğrultusunda görev yapan çalışanlarımızın gösterdikleri çaba sayesinde ülkemiz kalkınma yolunda önemli başarılara imza atmaktadır. Çalışanın hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetini esas alan bir inanç ve kültüre sahip olan devletimiz, her konuda çalışanlarımızın destekçisi olmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.