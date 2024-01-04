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Ankara Valisi Vasip Şahin, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vali Şahin, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen önemli olayları konu alan 147 fotoğrafı inceledi ve en etkileyici olanları seçti. Deprem, çevre, haber ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy veren Vali Şahin, bu fotoğrafların tarihe not düşen önemli anları yansıttığını belirtti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı
04.01.2024 - 13:34,  Güncelleme: 13:37
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Şahin, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Murat Şengül imzalı "Hoşgeldin" adlı fotoğrafı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen seçkiden de Ashraf Amra'nın "Yanımdal Ol Anne" adlı fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Gözbebeğimsin", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi" adlı fotoğraflarını seçen Vali Şahin "Spor" kategorisinde ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA
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