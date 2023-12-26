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Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında, Mili Mücadele'nin başlangıcı ve Atatürk'ün Ankara'ya teşriflerinin 104. yılını kutladıklarını belirtti. Şahin, Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı ve Türkiye'nin kalbi olduğunu vurgulayarak, Ankara'nın tarihi misyonunu bugün de koruduğunu ifade etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
26.12.2023 - 16:32,
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Mili Mücadele'nin başlangıcı ve büyük önder Atatürk'ün Ankara'ya teşriflerinin 104. yılını kutlamanın kıvancı içerisinde olduklarını belirtti.

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Ankaralılarla, Anadolu halkıyla kaynaşıp bütünleştiği 27 Aralık'ın bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet tarihi açısından ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Şahin, Ankaralıların gerçekleştirdiği sivil oluşum ve tarihte eşine az rastlanır halk desteğinin, Milli Mücadele'yi sürdürecek olan Mustafa Kemal'e ve Kuvayımilliyecilere olağanüstü bir moral ve güç verdiğini ifade etti.

Bağımsızlık mücadelesinin 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleştiğini, Ankara'da başarıya ulaşarak zaferle taçlandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara, önce Milli Mücadele'nin karargahı, daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olmuştur. Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışma kararlılığını ve 104 yıl önce üstlendiği tarihi misyonunu bugün de korumaktadır.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya teşriflerinin 104. yıl dönümünde, büyük önder Atatürk'ün, silah arkadaşlarının ve bu vatan için canını veren şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


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