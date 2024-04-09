Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şahin, kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının kamu düzeni ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini belirtti. Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 1845 yılından bugüne, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaktadır.

09.04.2024 12:15  Güncelleme: 12:17
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Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Şahin, kutlama mesajında, Türk Polis Teşkilatının zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kutsi bir görev üstlendiğini belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, kurulduğu 1845 yılından bugüne, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçluyla mücadelede, masum ve mağdurları korumada cesaret timsali, vatana, millete, bayrağa sevgide sadakatin simgesi kahramanlardır. Köklü bir geçmiş, tecrübe ve birikime sahip olan dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren emniyet mensupları, insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü, yüksek disiplin anlayışına sahip, güler yüzlü ve yardımsever olmasıyla da milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Bugün, ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen teşkilatımızın kuruluşunun 179'uncu yılına ulaşmanın onuru ve mutluluğunu yaşamaktayız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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