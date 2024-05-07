Ankara Valisi Vasip Şahin: Vakıflar Türkiye\'nin gelişme sürecine katkı sağlıyor

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Ankara Valisi Vasip Şahin, bu coğrafyaya yüzyıllar boyunca sayısız eser kazandıran vakıf müesseselerinin, eğitimden sağlığa, kültürden şehirciliğe kadar birçok alanda Türkiye'nin gelişme sürecine katkı sağladığını belirtti.

Vakıflar Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, insanlığın en yüce değerlerinden olan dayanışma ruhunun müesseseleşmiş hali vakıfların, toplumun maddi manevi gücünü ihtiyacı olanların hizmetine sunan hayır ve hizmet kurumları olduğunu aktardı.

Şahin, kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıfların, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürün önemli bir değeri olarak mevcudiyetlerini bugüne kadar sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu coğrafyaya yüzyıllar boyunca sayısız eser kazandıran vakıf müesseseleri, eğitimden sağlığa, kültürden şehirciliğe kadar birçok alanda ülkemizin gelişme sürecine katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ile temelleri atılan bu müesseselerin, tarih boyunca birçok alanda karşılıksız olarak hizmet verdiğini ve ülkenin tarihi ile kültürel mirasının korunmasına, toplumsal dengenin sağlanmasına, sosyal hayatta huzurun tesis edilmesine büyük katkılarda bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır yüce milletimize toplumsal, kültürel, ekonomik alanlarda türlü hizmetler sunan ve temelinde hayır duygusu ile insanlık sevgisi yatan vakıflarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir şekilde anlatarak tanıtmak ve onlara vakıf bilincini aşılamak hepimizin ortak görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle vakıf bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılmasında tüm katkıda bulunanların ve fazilet timsali aziz milletimizin Vakıflar Haftası'nı kutluyor, vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde emeği geçenlere gönülden şükranlarımı sunuyorum."