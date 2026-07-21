Ego Genel Müdürlüğü Bünyesine 20 Dizel Yakıtlı Otobüs Dahil Edildi - Son Dakika
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Ego Genel Müdürlüğü Bünyesine 20 Dizel Yakıtlı Otobüs Dahil Edildi

21.07.2026 11:29  Güncelleme: 12:57
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 20 adet yeni dizel otobüsü filosuna kattı. 2019-2026 arasında kente kazandırılan otobüs sayısı 569'a ulaştı. Araçlar, engelli erişimine uygun ve çevreci motor teknolojisine sahip.

(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü bünyesine 10 adedi 12 metre uzunluğunda solo tip, 10 adedi ise 18 metre uzunluğunda körüklü tip olmak üzere toplam 20 adet dizel yakıtlı otobüs dahil edildi. Yeni araçlarla birlikte Ankara'da hizmet veren otobüs sayısı bin 999'a yükselirken, 2019-2026 yılları arasında kente kazandırılan yeni otobüs sayısı da 569 oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla araç filosunu genişletiyor. EGO Genel Müdürlüğü'nün öz kaynakları ile yeni alınan 20 adet OTOKAR Kent LF marka dizel yakıtlı otobüs toplu taşıma araç filosuna dahil edildi.

2019 İLE 2026 YILLARI ARASINDA 569 YENİ ARAÇ

Yeni araçlarla birlikte Ankara'da hizmet veren otobüs sayısı 1999'a yükselirken 2019-2026 yılları arasında Ankara'ya kazandırılan yeni otobüs sayısı da 569 oldu.

Yeni alınan araçların teknik donanımları modern şehir içi ulaşım standartlarını karşılarken hizmete giren 20 aracın 10 adedi 12 metre uzunluğunda 70 yolcu kapasiteli solo tip, 10 adedi ise 18 metre uzunluğunda 150 yolcu kapasiteli körüklü tip otobüslerden oluşuyor.

DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM HİZMETİ

Yeni alınan 20 adet otobüsün tamamı çevreci motor teknolojisine sahip olmakla birlikte alçak tabanlı karoseri yapısıyla engelli yolcu erişimine uygun rampa ve tekerlekli sandalye bağlantı aparat özelliklerine sahip. Ayrıca araç içi sesli ve görsel yolcu bilgilendirme ekranları ile araç içi ve dışı kamera güvenlik sistemlerine sahip olan otobüsler ergonomik koltuk dizaynları ve ECAS (Elektronik Kontrollü Havalı Süspansiyon) sistemi ile daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ego Genel Müdürlüğü Bünyesine 20 Dizel Yakıtlı Otobüs Dahil Edildi - Son Dakika

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