Ankara'ya getirilen hastalık taşıyan köpeklerle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'ya getirilen hastalık taşıyan köpeklerle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Ankara\'ya getirilen hastalık taşıyan köpeklerle ilgili 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa'dan kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Operasyonda köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden Buket Ö.B. tutuklanırken, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tutuklamanın ardından dernek üyeleri, gazetecilere saldırdı ve bir gazeteci hafif yaralandı.

10.06.2024 15:37
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Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Şanlıurfa'dan kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapbamında düzenlenen operasyonda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen M.S.D. Gölbaşı ilçesinde 13'ü yavru 27 köpekle yakalandı.

M.S.D. ifadesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patililer Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara'ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini savundu.

Olaya ilişkin Esenboğa Havalimanı'nda dün gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Ö.B. ile M.S.D.emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Buket Ö.B. tutuklandı, M.S.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelinin tutuklanmasının ardından bazı dernek üyeleri, sulh ceza hakimliği çıkışında bekleyen gazetecilere saldırdı. Saldırıda tişörtü yırtılan bir gazeteci hafif yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'ya getirilen hastalık taşıyan köpeklerle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'ya getirilen hastalık taşıyan köpeklerle ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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