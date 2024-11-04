Ankara'ya Otobüs Şoförü Alımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ'ye (BUGSAŞ) en az lise mezunu otobüs şoförü alınacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, E ya da D sınıfı sürücü belgesine sahip, 24 yaşını tamamlamış, 45 yaşından büyük olmayan adaylar, yarın saat 24.00'e kadar BUGSAŞ Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek.
Başvurular, kuruma ait "https://ik.bugsas.com.tr" adresinden de yapılabilecek.
İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili sahibi olmaları gereken adaylardan, sürücü olmasında engel bulunmadığına dair sağlık raporu da istenecek.
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