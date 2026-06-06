Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'ya Sağanak ve Gök Gürültüsü Uyarısı - Son Dakika
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