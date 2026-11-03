Ankara Yenimahalle'de motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Ankara Yenimahalle'de motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 27 Ekim'de motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadının karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi süren kadın Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sürücü M.B. ile S.Ş. gözaltına alındı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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