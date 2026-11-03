Ankara Yenimahalle'de motosikletin çarptığı 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi'nde M.B. idaresindeki 06 FET 90 plakalı motosiklet, kaldırımdaki A.E. (24) ve 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 6 aylık hamile olduğu ve kaza sonucu karnındaki bebeğini kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada sürücü M.B. (21) ile S.Ş. (51) gözaltına alındı.