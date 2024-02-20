Ankara-Zonguldak Hattında Karaelmas Turizm Ekspresi Nisan Ayında Başlıyor

TCDD tarafından Ankara- Zonguldak hattında başlatılması planlanan Karaelmas Turizm Ekspresi, ilk seferini nisanda gerçekleştirecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda düzenlenen Karaelmas Turizm Ekspresi hazırlık toplantısı, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Ankara'dan Zonguldak'a sefer yapacak trenin ilk seferini nisan ayında gerçekleştirmesi planlandı. Ankara Kalecik'ten başlayacak seferler, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar (Hadrianopolis Antik Kenti), Yenice, Safranbolu (konaklama), Filyos Zonguldak hattını takip edecek.
TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenecek Karaelmas Turizm Ekspresi'yle bölgenin doğa güzellikleri, tarihi, kültürel ve mimari zenginlikleri tanıtılacak, turizm potansiyeli artırılacak, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulacak, farklı destinasyonlar arasındaki bağlantı güçlendirilerek nostaljik bir yolculuk deneyimi sunulacak.
Toplantıya, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Çankırı Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Ergüder Urgancıoğlu, bakanlık ve bölge illerin bürokratları ile sektör temsilcileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Valisi Yavuz, kentin yüzde 74 orman varlığıyla Türkiye'de lider konumda olduğunu belirtti.
Kentin coğrafi konumu itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nin kalbinde yer aldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:
"Batı Karadeniz'in Kalbi Yeşil Karabük' olarak böylesine önemli bir turun hazırlık toplantısını gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Eskipazar Hadrianopolis Antik Kenti ören yerimiz, UNESCO Dünya Mirası kentimiz Safranbolu ve ülkemizin en geniş blok ormanlarına sahip Yenice ilçemiz, bu turun çok önemli mihenk taşlarını oluşturacaktır. Turizmi bölgesel olarak, bir bütün olarak düşünüyor ve buna göre çalışıyoruz. Bu turu Doğu Ekspresi gibi cazibesi olan, ilgi uyandıran ve beklenen bir tur yapma hedefimiz var ve bu hedefe her geçen gün yaklaşıyoruz."
Son Dakika › Güncel › Ankara-Zonguldak Hattında Karaelmas Turizm Ekspresi Nisan Ayında Başlıyor - Son Dakika
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