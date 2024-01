Ankaragücü Başkanı Faruk Koca\'nın hakeme saldırısıyla ilgili dava başladı

Ankaragücü ile Çaykur Rize spor arasında 11 Aralık'ta oynanan maç esnasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca yanındakilerle birlikte sahaya inerek, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atması ile ilgili olarak açılan davaya Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Başkan Koca, "Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" ifadesini verdi. Hakem Meler ise ifadesinde tehdit ifadelerini Başkan Koca'dan duyduğunu belirtti. Hakim, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında 11 Aralık 2023 tarihinde Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç esnasında sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'i darp eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve olaya karıştığı iddia edilen Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

"YAŞANAN DURUMDAN DOLAYI DUYDUĞUM ÜZÜNTÜMÜ DE ANLATMIŞTIM"

Koca duruşmada verdiği ifadesinde, tehdit etme gibi bir durumun yaşanmadığını, daha önce vermiş olduğu ifadesi dışında bir şey söylemek istemediğini belirtti ve "Yaşanan durumdan dolayı duyduğum üzüntümü de anlatmıştım sizin huzurunda da çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kamuoyunun bu olayın meşgul edilmesi nedeniyle üzüntümü dile getiriyorum başka bir şey demek istemiyorum" diye konuştu.

"KESİNLİKLE HAKEM UMUT MELER'E YÖNELİK BİR EYLEMİM OLMADI"

Sanık Can, ifadesinde şunları söyledi:

"İddianamede atılı suçu kabul etmiyorum 4 yıldır profesyonel takım sorumlusu olarak görev yaparım. Olay günü yedek kulübesi arkası delegasyon alanında maçı izledim maç bitiminde başkan ve bazı kişilerin koştuğunu gördüm hakemin olduğu yerde arbede vardı ben önce gidip kollarımı açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim bu sırada hakemin ayağa kalktığını gördüm ve arbedenin devam ettiğini düşündüm bu sırada önden biri boğazıma vurdu biri bana vurunca ben de oraya doğru ayağımı salladım ancak kesinlikle hakem Umut Meler'e yönelik bir eylemim olmadı kendisi zaten bir metre önümdeydi ben istesem zarar vermek istesem verirdim ama ayırmak istedim."

MELER: "TEHDİT İFADELERİNİ KOCA'DAN DUYDUM"

Hakem Halil Umut Meler ise ifadesinde, olayın daha önce verdiği ifadesinde anlattığı gibi gerçekleştiğini belirtti ve tehdit ifadelerini Başkan Koca'dan duyduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada hakem Meler'in ve sanık ifadelerinin ardından tanıklar dinlendi. Tanık ifadeleri ve avukatların konuşmasının ardından savcı, kati rapor tanzimi için Adli Tıp Kurumu'na sevk işlemlerinin yapılmasını ve Can'ın avukatının davadan ayrılma talebinin reddine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Hakim yazılı beyan gelirse celse arasında ele alınmasına, dosyada delil durumu göze alınarak Can'ın müdafinin talebinin reddine, müdahil Meler'in; dosyada mevcut ve dosyaya gelen tedavi raporu dışında kati rapor istenilmesi için bulunduğu yerin mahkemesine talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı 28 Şubat 2024 tarihine erteledi.