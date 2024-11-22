Ankaragücü-Rizespor Maçında Hakeme Saldırı Ceza Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankaragücü-Rizespor Maçında Hakeme Saldırı Ceza Aldı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezası aldı.

22.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararına göre, 11 Aralık 2023'de MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor futbol takımları arasında müsabakanın ardından hakemlerin sahadan güvenlik eşliğinde ayrılmak üzere orta alanda toplandıkları esnada sanık Koca'nın, Meler'e yumruk attığı, sanıklar Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın o sırada yerde bulunan Meler'in çeşitli yerlerine birden fazla kez tekme ile vurarak darbettikleri, sanık Osman Erkam Can'ın ise Meler'e yönelik tekme salladığı ancak isabet ettiremediği anlatıldı.

Yargılama sonucunda sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, Koca hakkında "iyi hal indirimi" yapıldığı ancak "hakemin görevi sırasında hatalı karar vermiş olması durumunun doğrudan haksız fiil olarak kabul edilemeyeceği, katılandan doğrudan sanığa yönelen haksız eylem veya sözün de bulunmadığı" ifade edilerek, haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

Sanık Çelikkaya'nın ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından 5 yıl 15 gün hapse mahkum edildiği anımsatılan gerekçede, sanık Şahin'in de aynı suçlardan 4 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.

Sanıklar Şahin ve Çelikkaya'nın da eylemleriyle olayın daha da büyümesine sebep oldukları ve kastın yoğunluğu ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek her bir suç bakımından ayrı ayrı üst sınırdan mahkumiyet kararı verildiği vurgulandı. Bu sanıklara verilen cezalara da haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi.

Sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildiği aktarıldı.

Gerekçede, "tüm sanıklar hakkında spor kulüplerinin, federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına, spor müsabakalarını seyirden yasaklama şeklinde güvenlik tedbiri uygulanmasına" karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankaragücü, Rizespor, Rizespor, 3-sayfa, ankara, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankaragücü-Rizespor Maçında Hakeme Saldırı Ceza Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:31:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ankaragücü-Rizespor Maçında Hakeme Saldırı Ceza Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.