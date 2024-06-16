Ankaralılar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı - Son Dakika
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Ankaralılar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı. Sabahın erken saatlerinde camilere gelen Ankaralılar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı. Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için de dua edildi.

16.06.2024 07:41
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Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi ile Kocatepe Camisi'nde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde camilere gelen Ankaralılar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için de dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankaralılar Kurban Bayramı namazını camilerde kıldı - Son Dakika

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