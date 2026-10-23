Anket 35 yaş altı Cumhuriyetçilerde İsrail hükümetine olumsuz bakışı yüzde 72 buldu - Son Dakika
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Anket 35 yaş altı Cumhuriyetçilerde İsrail hükümetine olumsuz bakışı yüzde 72 buldu

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Pew'in ABD'deki güncel anketine göre, 35 yaş altı Cumhuriyetçilerin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakıyor; 50 yaş ve üstünde bu oran yüzde 32. İsrail halkına olumlu bakış 35 yaş altında yüzde 43, 50 yaş ve üstünde yüzde 79; 2019'da gençlerde bu oran yüzde 71'di.

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi Parti'nin genç seçmenlerinin İsrail hükümeti ve halkına yönelik olumsuz görüşlerinin, ileri yaştaki Cumhuriyetçilere kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu yıl yaptığı güncel bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, 35 yaş altındaki Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakarken, bu oran 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 32 olarak kaydedildi.

İsrail halkına yönelik olumlu görüş bildirenlerin oranı ise 35 yaş altındaki Cumhuriyetçilerde yüzde 43, 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 79 olarak kaydedildi.

Genç Cumhuriyetçilerin İsrail halkına yönelik olumlu görüşlerinde son yıllarda belirgin düşüş yaşandığına işaret edilen anket kapsamında, 2019'da bu oranın 35 yaş altındakilerde yüzde 71, 50 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 82 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Anket 35 yaş altı Cumhuriyetçilerde İsrail hükümetine olumsuz bakışı yüzde 72 buldu - Son Dakika
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