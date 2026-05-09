Anne Gözaltında: 2 Yaşındaki Çocuğa Darp

GÖZALTINA ALINDI
Adana'da 2 yaşındaki erkek çocuğunu sokak ortasında darp eden anne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden ismi açıklanmayan şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, velayeti annede bulunan çocuğun ise babasına teslim edildiği bildirildi.
Yusuf YILDIZ/ADANA,
